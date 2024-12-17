Дело возбудили из-за девочки, попавшей в реанимацию после взрыва печи в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за девочки, попавшей в реанимацию после взрыва печи. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел в деревне Пупышево. В дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом. В результате ребенка госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер. У девочки также диагностированы перелом челюсти и ключицы, контузия и ожоги легких. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в реанимацию.

Ранее мальчик упал в открытый люк во время реконструкции дороги в Новороссийске.