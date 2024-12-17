В Москве подвели итоги шестого сезона акции «Сохраним лес» и назвали регионы-лидеры, сообщили организаторы.

На пресс-конференции назвали самые активные и результативные регионы России, а также отметили участие профильных департаментов лесного хозяйства и важность поддержки акции партнерами и волонтерами.

В пресс-конференции приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, генеральный директор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов, исполнительный директор Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема» Микаил Камилов, амбассадор акции – певец и музыкант Родион Газманов, представители субъектов и партнеров.

«Ежегодно акция «Сохраним лес» привлекает внимание миллионов людей по нашей стране. Это не просто инициатива по высадке деревьев, а важный шаг к восстановлению лесов и улучшению экологической обстановки в России. Участие различных регионов и активность волонтеров показывают, что забота о природе становится приоритетом для многих», – подчеркнул заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

В этом году в тройку самых результативных регионов вошли Саратовская область (4,6 млн высаженных деревьев), Кемеровская область (2,6 млн) и Республика Татарстан (2,0 млн). В топ-10 по данному показателю также вошли Красноярский край, Тюменская, Белгородская, Архангельская области, Республики Калмыкия, Бурятия и Башкортостан. Всего же по всей России в рамках шестого сезона акции «Сохраним лес» было высажено 70 238 373 деревьев.

«Высадка деревьев – это доброе дело во всем его проявлении. И очень радостно принимать участие в каждой лесовосстановительной акции, во-первых, потому, что это что-то хорошее. А во-вторых, потому что встречаюсь с людьми, которые невероятно заряжены идеей. И это очень здорово, это очень настраивает. После такого пишутся хорошие песни», – сказал Родион Газманов.

В номинации «Самые активные регионы» победу одержали субъекты, которые провели на своих площадках больше всего масштабных мероприятий и были наиболее заметны в медиапространстве. В тройке лидеров – Ленинградская, Московская и Нижегородская области.

По словам гендиректора АНО «Сад Памяти», в год юбилея Победы в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» во всех российских субъектах России планируют высадить патриотические геоглифы «Победа» и «Россия».

Всего за осенний сезон к акции «Сохраним лес» присоединились более 1,1 млн человек в разных точках России. Суммарно за 6 лет проведения акции во всех российских субъектах уже высажено свыше 360 миллионов деревьев.