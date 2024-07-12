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В России захотели жестче наказывать за вовлечение детей в преступления

В Госдуме предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в преступность

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Depositphotos

Депутаты внесли в Госдуму проект закона об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что поправки планирует внести в статьи 150 и 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий).

Квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность на срок до 7 лет, предлагается установить вовлечение в совершение преступления детей, которые не достигли 14-летнего возраста.

Усиленную ответственность до 6 лет лишения свободы депутаты предлагают установить в случаях, если это совершено с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

Депутат утверждает, что в стране были зафиксированы случаи вовлечения детей, включая учащихся в младших классах, в совершение диверсий. По его словам, часто общение с ребенком ведется через интернет.

По статистике, которую привел Горелкин, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ.

В апреле в России впервые передали в суд дело о диверсиях, где использовали подростков.

Ранее эксперт объяснил, почему дети легко поддаются вербовке для диверсий.

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