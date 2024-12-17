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Плавучая рождественская елка упала и раздавила рабочих в Бразилии

Плавучая рождественская елка рухнула на рабочих из-за сильного ветра в Бразилии

Ненаряженная плавучая елка упала в воду и придавила рабочих в Бразилии, сообщает CNN.

Несчастный случай произошел 16 декабря в городе Марика из-за сильного ветра и дождя, обрушившихся накануне на штат Рио-де-Жанейро. Плавучая рождественская елка упала в лагуну Арасатиба. Момент падения елочной конструкции, пострадавшей от сильного ветра, попал на видео. В результате один из рабочих, занимавшихся установкой праздничного дерева, получил несовместимые с жизнью травмы.

Пострадавшего успели доставить в муниципальную больницу, но спасти не смогли. Два других человека, также задетых упавшей конструкцией, получили несерьезные травмы. Один из них уже выписан, сообщили в мэрии города. В опубликованном заявлении говорится, что власти «оказывают полную поддержку пострадавшим и их семьям, а также расследует причины происшествия».

Ранее мужчина из Казахстана выступил против Нового года и поджег городскую елку.

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