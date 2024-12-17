В российском Центробанке посоветовали топ-5 аниме

В официальном Telegram-канале Банка России ответили на вопросы пользователей и посоветовали топ-5 аниме.

В ЦБ рассказали, что на прошлой неделе запустили чат-бот для сбора вопросов, «ответы на которые могут быть интересны всем, кто читает этот канал».

Регулятор пока не комментирует денежно-кредитную политику, но ответил на другие вопросы, среди которых: какое у админа любимое аниме и что он может посоветовать?

«Для меланхоличного зимнего настроения подойдет «5 сантиметров в секунду», для любителей детективов — «Город, в котором меня нет», для фанатов ретро-аниме и классики — «Акира», а для семейного вечера — «Мой сосед Тоторо». Если ждете нового года из последних сил, «Двуличный братик Урамити» — про работу и выгорание с юмором», — написал админ канала и добавил, что смотрит не только аниме.

20 декабря состоится пресс-конференция Банка России по итогам заседания совета директоров, касаемо ключевой ставки.

4 декабря сообщалось, что в России заблокировали доступ к популярным сайтам для просмотра аниме.

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину блокировки популярных сайтов с аниме.