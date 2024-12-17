Россиянам назвали простой способ совладать с эмоциями во время стресса

Во время сильного стресса следует следить за дыханием, сконцентрировавшись на вдохе и выдохе. Такой совет в беседе с «Ридусом» дала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Медленно делаем полный вдох, а затем полный выдох. Повторяем несколько раз. Возможно, появятся слезы. Это хорошо. Когда человек поплачет, он выйдет из ступора, у него появится какой-то уровень осознанности», — объяснила Наумова.

Если же ощущение тревоги и тупика не проходит долгое время, врач рекомендует не тянуть с походом к психологу или психотерапевту. Если специалист обнаружит патологию, он назначит определенные медикаменты и направит на психотерапию, чтобы человек проработал свои проблемы, отметила она.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого рассказала, как избежать новогодней депрессии.

Эксперт посоветовала подходить к ситуации комплексно: тщательнее планировать день, не забывать об умеренной физической активности и практиках релаксации, таких как дыхательные упражнения и медитация. Кроме того, стоит умерить завышенные ожидания от праздников и меньше тревожиться из-за нереализованных планов, поскольку в новом году жизнь продолжается.

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