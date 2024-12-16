Врач перечислила причины новогодней депрессии

Нереализованные в уходящем году планы часто являются причиной новогодней депрессии. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Новый год символизирует новый этап, и люди склонны анализировать, достигли ли они своих целей за прошедший год. Неудовлетворенность результатами, нерешенные проблемы и чувство одиночества усиливают тревогу и подавленность», — сказала Сережина.

Кроме того, по ее словам, дополнительным стрессом являются возросшая нагрузка на работе перед праздниками, предновогодняя суета и ожидание того, что праздник пройдет неидеально.

Чтобы предотвратить новогоднюю депрессию, врач посоветовала подходить к ситуации комплексно: тщательнее планировать день, не забывать об умеренной физической активности и практиках релаксации, таких как дыхательные упражнения и медитация. Кроме того, стоит умерить завышенные ожидания от праздников и меньше тревожиться из-за нереализованных планов, поскольку в новом году жизнь продолжается.

До этого психиатр Виктор Рудов дал советы россиянам, планирующим встречать Новый год в одиночестве. Он подчеркнул, что это нормально и необязательно должно быть связано с какими-то драматическими событиями. По его мнению, новогодняя ночь, которую человек проводит один, может стать временем «перезагрузки» и построения планов на будущий год.

Врач призвал избавиться от навязанных обществом установок, которые не имеют ничего общего с психической пользой.

Ранее психолог дал советы, как справиться с постпраздничной депрессией.