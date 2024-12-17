В Госдуме предложили запретить брать деньги с россиянок за поиск мужей

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что для россиянок услуги компаний по поиску спутника жизни должны быть бесплатными.

«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — заявил депутат.

Такое решение он предложил в ответ на набирающую популярность схему выманивания денег у пользовательниц сайтов знакомств. Все начинается с письма от молодого мужчины, который после непродолжительного общения переводит собеседницу на менеджера. Тот приглашает женщину «на кофе» в брачное агентство.

Там девушкам дают понять, что вышеуказанный кавалер им не подходит, и предлагают заключить договор на услуги по поиску «идеального жениха» за внушительную сумму. Далее предлагаются дорогостоящие допуслуги по советам психолога, визажиста и т.д.

Подробнее о том, как россиянки остаются без денег и без жениха, — в репортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Твери задержали местного жителя, который втерся в доверие к новой знакомой, убедил ее оформить кредит и украл все деньги.