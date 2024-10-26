В Твери приятель-альфонс обокрал свою подругу и проиграл все деньги

В Заволжском районе Твери задержан местный житель, который втерся в доверие к новой знакомой, убедил ее оформить кредит и украл все деньги. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Твери, которая сообщила о краже из ее квартиры на улице Фрунзе золотых украшений, шубы и других ценных вещей. Кроме того, по словам заявительницы, с ее счета незаконно были списаны 100 тысяч рублей. Общий ущерб потерпевшая оценила более чем в 600 тысяч рублей.

Как установили следователи, тверячка недавно познакомилась с мужчиной. Новый знакомый помогал ей по хозяйству и имел ключи от ее жилья. Спустя некоторое время приятель уговорил женщину оформить кредит на его нужды, обещая самостоятельно выплачивать долг, россиянка оформила в банке заем на сумму 400 тысяч рублей и сообщила возлюбленному пароль от приложения мобильного банка.

В один из дней мужчина пришел в ее квартиру, вынес ценные вещи и перевел себе на счет 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний неработающий ранее судимый житель Твери цыганской народности. Он рассказал, что похищенное продал, а вырученные деньги проиграл на ставках. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге студентка взяла кредит под залог квартиры и отдала альфонсу 1,6 млн рублей.