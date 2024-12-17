Свидание через ассистента: как россиянки теряют сотни тысяч рублей при поиске мужа В России отработали схему выманивания денег у россиянок на сайтах знакомств

Знакомство, обмен контактами и перевод на личного менеджера — это не бизнес-встреча, а современная романтика. С такой схемой сталкиваются россиянки, которые ищут спутника жизни в интернете. Согласившись выпить кофе с «ассистентом», девушки теряют от 20 тысяч до нескольких миллионов рублей. Такое приглашение получила и главный редактор сайта «Страсти». Вместе с корреспондентом «Газеты.Ru» они разбирались, кто и как зарабатывает на любви.

«Менеджер свиданий»

— Добрый субботний, Елена! Прекрасно выглядите! Буду рад знакомству. Если есть желание пообщаться, жду Ваш вотсап.

Такое сообщение получила главный редактор портала «Страсти» Елена Ровкова, зарегистрировавшись на популярном ресурсе для знакомств.

Самым примечательным в этом письме было то, что мужчина по имени Сергей предложил организовать свидание через менеджера. Якобы времени у успешного бизнесмена мало, а сделать все хочется красиво.

В тот же день Лене написала «организатор мероприятий».

«Вы оставили симпатию моему клиенту Сергею, визуально вы мужчину заинтересовали, он попросил свидание организовать, — объяснила она. — Мужчина выбрал такой формат, потому что в интернете сейчас мало хорошего: женатые, замужние, фейковые аккаунты».

«Организатор» успокоила, что ее работа никак не связана с брачными агентствами, она сотрудничает с «ивент-организацией». Якобы обычно фирма занимается бизнес-тренингами, корпоративами, но бывает, что клиенты обращаются и по личным вопросам.

Никаких собеседований и проверок, конечно, не будет. Все, что требуется — встретиться за чашкой чая или кофе на 20 минут. Там Лене обещали подробнее рассказать про мужчину и обсудить детали свидания. Чтобы сомнений не осталось, предложили взять с собой кого-нибудь из друзей.

Номер «менеджера», к слову, пробивался в сети как «мошенники», поэтому ваши корреспонденты решили разобраться в том, как сегодня продается любовь.

«Выбирал определенной национальности»

Офис, куда нас пригласили, располагается прямо в центре Москвы, в пяти минутах от метро «Полянка». Это крохотный одноэтажный дом выцветшего розового цвета на Большой Ордынке. К обшарпанной постройке 1917 года примыкает другое здание в несколько этажей — с улицы его практически не видно.

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Никаких вывесок или указателей на здании нет. В фойе гостей встречает елка и кожаный диван. Единственное, что намекает на специфику организации — гипсовый купидон на стойке администратора.

Через несколько минут подходит сотрудница в ярко-рыжем костюме, представляется Инной. Объясняет, что о встрече договаривалась ее помощница, но беседу она проведет сама. Причем только наедине.

Лену тут же уводят в отдельный кабинет (подробности их разговора можете прочитать на сайте «Страсти»), а «группе поддержки» в лице корреспондента «Газеты.Ru» предлагают подождать на диване, обещая провести отдельный разговор.

Их диалог длится полчаса. Выйдя из кабинета Инна доверительно сообщила, что Сергей — «не лучший вариант для подруги», «сложный клиент».

Оказалось, избранницу мужчина ищет только определенной национальности — еврейку, да и сам в ближайшем будущем планирует переехать в Израиль вместе со своим ребенком (о котором «помощница», к слову, раньше не упоминала).

Чтобы наверняка доказать неблагонадежность Сергея, добавляет, что только на сегодня у него назначено еще три свидания. Сразу после этого разочарованным девушкам предлагают альтернативу.

«Можете заполнить анкету и вступить в наш клуб. У нас в базе много мужчин, нерусских мы не берем, то есть «кавказа» у нас нет, только русские и евреи, — рассказывает Инна. — Членство на месяц стоит 30 тысяч, два месяца — 50 тысяч. Но если вы сейчас вместе решите оформить договор, то, конечно, сделаю скидочку».

«Я выхожу, другая заходит. Конвейер»

Такая схема привлечения клиентов и выманивания денег существовала еще во времена «Тиндера». В сети можно найти десятки негативных отзывов о подобных компаниях и методах их работы еще с 2019 года.

Все начинается с письма от молодого мужчины, который после непродолжительного общения переводит собеседницу на менеджера. Дальше приглашение «на кофе» в офис, а спустя час, девушки покидают клуб с твердой уверенностью, что кавалер им не подходит, хотя ни одна из них его и в глаза не видела. Зато на руках у большинства оказывается заключенный договор на услуги по поиску идеального жениха и похудевшая банковская карта.

Так, в январе 2023 года ровно по такой схеме москвичка оставила в «брачном агентстве» четыре миллиона рублей, причем взятые в кредит.

Комментарии с предостережениями писали и бывшие клиентки компании, в которую пришли корреспонденты.

«Все началось аналогично: списалась с мужчиной, оставила номер телефона, позвонила типа его ассистент пригласила на данный адрес. И тут началось, что мужчина такой занятый, и мама у него строгая, дочь подросток, зачем мне все это нужно, когда эта ассистент подберет для меня хороший вариант. Но для этого нужно оплатить 20 тыс. руб. Это фотосессия и психолог», — поделилась пользовательница в сети.

После того, как договор подписан, клиенток первым делом направляют к психологу. Отказать от этой опции нельзя. Она приносит «клубу знакомств» стабильный доход, поскольку специалист непременно обнаруживает множество проблем, которые нужно дополнительно проработать.

«После посещения психолога мне еще раз нужно посетить психолога, лучше 10 раз, а минимум 5. Чтобы вы понимали,

одно посещение психолога стоит 15 тыс. руб. В итоге я оставила в этом заведении 52 тыс. рублей», — признается бывшая клиентка.

Пойти на свидание разрешается только после такой сессии. Встреча с мужчиной проходит в отдельной комнате клуба. Обстановка минималистичная — пара кресел и столики, отделенные ширмой. Предполагается, что одновременно здесь могут общаться минимум три пары.

Беседа длится строго 30 минут. За это время гости должны понять, интересны ли они другу другу.

«Когда я приходила на эти, «свидания», у меня сложилось впечатление, что это подставные «женихи». Я выхожу, другая заходит. Конвейер», — говорится в одном из отзывов.

«Мне, правда, нужно поработать над собой»

Единственное, что изменилось в работе подобных агентств за пять лет — они переехали на российские платформы для знакомств. Даже легенды, под которыми девушек приглашают на встречу, остались прежними, но поток клиентов не иссякает.

За два часа, которые корреспонденты провели около офиса, пришли пять дам и ни одного кавалера.

Статная женщина 40 лет приехала на встречу на такси бизнес-класса. Очевидно, тоже готовилась к свиданию — красная помада, очки Gucci, длинное белоснежное пальто Chanel, фетровая шляпа, сапоги на высокой шпильке.

Из клуба она вышла через час, держа в руках договор. Призналась, что встреча с мужчиной тоже не состоялось. Сотрудники заботливо объяснили, что он не подходит ей по статусу. После этого она подписала документы и отдала «менеджеру Инне» 75 тысяч рублей за «индивидуальное сопровождение».

Другая посетительница лет 30-ти, выйдя из офиса, рассказала журналистам «Газеты.Ru» и «Страсти», что после беседы с местным психологом поняла: отношения ей пока не интересны. Зато теперь она регулярно ходит на сеансы, «чтобы проработать внутренние проблемы».

На вопрос, не кажется ли ей подозрительным, что и ее, и нас, пригласили сюда под одинаковым предлогом, пожимает плечами: «Я, знаете, отключила это критическое восприятие, потому что поняла, мне, правда, нужно поработать над собой».

По словам Дмитрия Волохова, адвоката адвокатского бюро «Дмитрий Смелкин и Партнеры», действия сотрудников подпадают под статью о мошенничестве.

«По сути все схемы аналогичные, разница в деталях: где-то заманивают на работу на несуществующие вакансии, а затем предлагают вложиться в «инвестиции», где-то зовут в кафе с ценниками с лишним нулем. Состав здесь есть, проблема лишь в том, чтобы это доказать», — объясняет адвокат.

И самым сложным здесь может стать поиск потерпевших. Кто-то так и не осознает, что их обманули, а кому-то стыдно признаться в том, что в погоне за любовью они остались и без денег, и без жениха.

Свое решение проблемы в разговоре с «Газетой.Ru» предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что брачные агентства должны бесплатно предоставлять свои услуги женщинам.

«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — заявил депутат.