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В Карелии отчим избил падчерицу за то, что она мало зарабатывает

В Карелии отчим набросился на падчерицу с кулаками из-за маленькой зарплаты

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Depositphotos

Житель Прионежского района Карелии стал фигурантом уголовного дела за избиение падчерицы, мужчине не понравилось, что девушка мало зарабатывает. Об этом сообщает УМВД республики.

Новый сожитель матери был недоволен тем, что его совершеннолетняя падчерица мало зарабатывает и не помогает семье по хозяйству. В один из дней нетрезвый отчим жестоко избил девушку, он ударил ее кулаком по лицу, повалил на пол и пнул ногой по голове.

В отношении домашнего тирана, который ранее привлекался к административной ответственности за избиение, было возбуждено уголовное дело о побоях. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Мурманске 32-летний мужчина из-за обиды избил свою 35-летнюю возлюбленную. Женщину доставили в медицинское учреждение с различными травмами, врачи оценили нанесенные ей повреждения как вред здоровью средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя пострадавшей, возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяная россиянка избила отчима шваброй и бутылкой, защищая мать.

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