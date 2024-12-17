Школьник забросал камнями витрину магазина и нокаутировал полицейского

В Великобритании несовершеннолетний пытался разгромить магазин и напал на полицейского, сообщает Metro.

Инцидент произошел 15 декабря в городе Керби, графство Мерсисайд. Вечером полицейские прибыли на место происшествия на Роувуд-драйв после сообщений о том, что группа буйных подростков бросала бутылки и камни в витрину магазина и пыталась ее разбить.

Во время задержания один из несовершеннолетних проявил агрессию, по его вине офицер упал на землю, ударился головой и потерял сознание. Нападавшим оказался 13-летний мальчик, коллеги пострадавшего немедленно заковали подростка в наручники. В этот момент голос за кадром на сделанной очевидцами видеозаписи заявил, что задержанный «всего лишь ребенок».

Его уже арестовали по подозрению в нападении на представителя власти. В настоящее время он находится под стражей. Пострадавшего офицера отвезли в больницу для осмотра, но уже отпустили домой. Какое наказание грозит юноше, не уточняется.

Ранее полицейский поймал с поличным двух подростков-грабителей, когда ехал на работу.