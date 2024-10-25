Полицейский поймал с поличным двух подростков-грабителей по дороге на работу

Во Франции полицейский поймал двух грабителей по дороге на работу, сообщает Аctu17.

Утром 21 октября сотрудник полиции из департамента Сена-Сен-Дени выехал на работу. Он находился за рулем своего автомобиля, когда заметил двух подозрительных юношей перед воротами одного из домов в коммуне Ливри-Гарган. Подростки нервно себя вели и постоянно оглядывались. Когда злоумышленники решили, что за ними никто не наблюдает, они перелезли через забор.

Полицейский, ставший свидетелем происшествия, заподозрил кражу со взломом и предупредил коллег. На место быстро прибыл патруль, который задержал предполагаемых воров в саду. В этот момент они пытались открыть ставни дома отверткой. Подозреваемые 14 и 15 лет были взяты под стражу, один из них, как оказалось, уже находился в розыске, его подельник также попадал в поле зрения полиции.

В момент описанных событий 80-летняя хозяйка дома находилась внутри, она была шокирована произошедшем и подала заявление о порче имущества.

Ранее мужчина проник в дом ради кражи, но зачитался книгой и был пойман на месте преступления.