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В Подмосковье водителя маршрутки уличили в продаже насвая прямо на рабочем месте

В Подмосковье пассажиры заподозрили водителя в продаже насвая в салоне маршрутки

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье водителя маршрутного такси заподозрили в продаже насвая прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Момент продажи табачного изделия в автобусе 67Т, который следует от ЖК Томилино Парк до «Котельников», случайно попал на камеру.

Как рассказали очевидцы, перед водителем на приборной панели были разложены пакетики с веществом, похожим на насвай.

Один из них он отдал выходящему из маршрутки мужчине. Все произошло на глазах у пассажиров, которые возмутились увиденным.

В середине сентября кемеровчанки хотели передать в СИЗО тапочки с наркотиками и попались.

Ранее механик нашел в каршеринговом Lexus 71 сверток с подозрительными веществами.

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