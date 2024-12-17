Житель Калифорнии осужден за организацию «родильного туризма» для богатых китаянок

В США к тюремному заключению приговорили мужчину, организовавшего «родильный туризм» для богатых женщин из Китая, пишет Fox News.

Майкл Вэй Юэ Лю из Калифорнии был приговорен к трем годам лишения свободы за организацию схемы «родильного туризма», в рамках которого богатые беременные женщины из Китая платили тысячи долларов за поездку и роды в США, чтобы их дети могли получить американское гражданство.

Мужчина действовал вместе с сообщником, беря за свои услуги от $20 тысяч до $40 тысяч за каждого клиента. В визовых заявлениях женщины указывали ложные данные о сроках пребывания в США, заявляя, что они будут находиться в стране всего несколько дней или недель, в то время как на самом деле их пребывание составляло три месяца.

Беременные китаянки также получали рекомендации о том, как избежать строгого контроля со стороны таможенников, включая выбор определенных портов въезда и советы по одежде.

Ранее в США женщина не успела в роддом и родила на пороге дома.