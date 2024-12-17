Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Калифорнии осужден за организацию «родильного туризма» для богатых китаянок

Fox News: в США мужчину посадили в тюрьму за организацию родильного туризма для китаянок

close
Shutterstock

В США к тюремному заключению приговорили мужчину, организовавшего «родильный туризм» для богатых женщин из Китая, пишет Fox News.

Майкл Вэй Юэ Лю из Калифорнии был приговорен к трем годам лишения свободы за организацию схемы «родильного туризма», в рамках которого богатые беременные женщины из Китая платили тысячи долларов за поездку и роды в США, чтобы их дети могли получить американское гражданство.

Мужчина действовал вместе с сообщником, беря за свои услуги от $20 тысяч до $40 тысяч за каждого клиента. В визовых заявлениях женщины указывали ложные данные о сроках пребывания в США, заявляя, что они будут находиться в стране всего несколько дней или недель, в то время как на самом деле их пребывание составляло три месяца.

Беременные китаянки также получали рекомендации о том, как избежать строгого контроля со стороны таможенников, включая выбор определенных портов въезда и советы по одежде.

Ранее в США женщина не успела в роддом и родила на пороге дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами