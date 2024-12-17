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Работник российского завода пытался вынести под курткой пластины бронзы

В Ленобласти рабочий завода примотал к себе пластины бронзы и пытался вынести их

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ленинградской области 40-летний работник завода попытался вынести отходы с предприятия и стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии ведомства, 9 сентября 2023 года мужчина похитил с рабочего места 8 пластин хромистой бронзы общим весом более семи килограммов и попытался незаметно пронести «добычу» мимо охраны. Для этого он примотал к своему животу три пластины скотчем, а еще пять разместил в сумке. Но план похитителя не удался. Охранники обратили внимание на мужчину в объемной куртке и решили его досмотреть.

В итоге мужчина не только лишился работы, но теперь пойдет под суд. Обвиняемый признался, что хотел сдать сплав на металлолом.

Ранее на Сахалине двое мужчин украли с завода 265 кг красной икры.

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