Работник российского завода пытался вынести под курткой пластины бронзы

В Ленинградской области 40-летний работник завода попытался вынести отходы с предприятия и стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии ведомства, 9 сентября 2023 года мужчина похитил с рабочего места 8 пластин хромистой бронзы общим весом более семи килограммов и попытался незаметно пронести «добычу» мимо охраны. Для этого он примотал к своему животу три пластины скотчем, а еще пять разместил в сумке. Но план похитителя не удался. Охранники обратили внимание на мужчину в объемной куртке и решили его досмотреть.

В итоге мужчина не только лишился работы, но теперь пойдет под суд. Обвиняемый признался, что хотел сдать сплав на металлолом.

Ранее на Сахалине двое мужчин украли с завода 265 кг красной икры.