На Сахалине двое мужчин украли с завода 265 кг красной икры

Двое мужчин украли с рыбопромышленного предприятия на Сахалине более 265 кг красной икры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

По данным полиции, инцидент произошел 15 сентября в городе Корсаков. Молодые люди в возрасте 18 и 21 года выломали замок в здании рыбоперерабатывающего предприятия и похитили оттуда более 265 кг лососевой икры.

Икру похитители успели распродать, а вырученные деньги потратить. Позже их задержали правоохранители.

Свою вину мужчины признали полностью, суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ущерб заводу был оценен в 929 тыс. руб.

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