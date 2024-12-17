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Россиянка рассказала, как ее семье удалось отбиться от нападения тигра

Жительница Хабаровского края рассказала, как вместе с семьей отбилась от тигра

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Заповедное Приамурье/VK

В Хабаровском крае тигр напал на глэмпинг-парк «Заповедные места». В этот момент на территории заповедника отдыхала семейная пара и двое детей. Увидев хищника, они запрыгнули в чан с водой, рассказала женщина RT.

В момент визита «гостя» семья вышла из бани и направилась в сторону чана с водой. Последним шел глава семейства. Когда он внезапно закричал, женщина обернулась и увидела «большое и пушистое» животное, приняв его сначала за собаку. Когда она и дети поняли, что это тигр, они с криками запрыгнули в воду. Зверь сначала отпрыгнул, а затем подошел к чану.

«Мы видели его лоб, большая такая киса. Никаких травм у него не было. Почему решил напасть, не знаем», — рассказала женщина.

На крики выбежал владелец базы, который отогнал хищника в лес с помощью баллона с жидкостью.

Напомним, пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с переломами ребер и раной на пояснице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в России выросло число разведенных в неволе диких животных.

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