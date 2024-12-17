«Спаивание надо прекращать»: в ЛДПР объяснили, как могут работать штрафы за дарение алкоголя

В ЛДПР предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей за подарки в виде алкоголя на праздники. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов объяснил «Газете.Ru», что законопроект по большей части направлен против корпоративной культуры, когда компании дарят сотрудникам спиртное.

«Когда уже началась финальная или несколько финальных недель перед Новым годом, многие компании используют алкоголь в качестве корпоративных подарков. Этот законопроект в первую очередь направлен против корпоративных подарков в виде алкоголя. Когда курьер приносит алкоголь кому-то в подарок, он может сказать, что он не представитель ООО или акционерного общества, он просто как человек, как курьер вам принес, и все. Этот закон универсальный, что и для физических лиц, и для должностных, и для организаций. То есть если организация передает в дар алкоголь, тогда это штраф 100 тысяч рублей, если это должностное лицо, директор принял такое решение и начал всех одаривать алкоголем, значит, тогда штраф в отношении конкретно директора. Но если, например, организация пытается выкрутиться из этой ситуации, то в том числе мы предлагаем штрафы для физлиц, которые непосредственно передают этот алкоголь», — сказал он.

Свинцов уточнил, что обычных граждан, которые захотят подарить алкоголь близкому человеку, наказывать не будут, однако все люди должны осознать, что спиртное — это плохой подарок.

«Речь идет именно о массовых мероприятиях, когда компании закупают тысячи бутылок и потом раздают в качестве подарков. Многие компании это делают каждый год, а таких компаний тысячи, если не десятки тысяч. И получается, что у некоторых скапливается огромное количество алкоголя. Ты же не выкинешь в подарок в виде хорошей бутылки. Эта проблема существует, и мы это должны зашивать именно в наши поведенческие аспекты и наши привычки, чтобы у нас было отторжение к тому, что алкоголь является хорошим подарком. Он должен быть просто по определению плохим подарком. За подарок в виде бутылки алкоголя в данном случае я предлагаю штраф. Это сразу людей заставит задуматься, разве правильно дарить близкому человеку или коллеге по работе яд? Он не запрещен к обороту, к употреблению, но по факту это же все равно яд. Поэтому получается, что мы травим друг друга, когда делаем подарок», — добавил он.

По словам депутата, даря спиртное, человека фактически склоняют к его употреблению, потому что «алкоголь никто никогда не выбрасывает». Свинцов призвал граждан заняться чем-то «полезным» на деньги, которые они планируют потратить на застолье.

«Даже если малопьющий человек, который выпивает один-два раза в год по большим праздникам, когда ему приносят 5-10 бутылок алкоголя, и у него впереди неделя празднования, этот алкоголь пьет, ну куда он его денет? Такие подходы, когда у нас есть массовые для всей страны выходные дни длинные и фактически умышленное спаивание друг друга, надо прекращать. Задача — максимально жесткая пропаганда, что алкоголь — это яд и что мы должны полностью переворачивать свое сознание и говорить о том, что все граждане Российской Федерации должны задуматься. Целая неделя, почти 10 дней праздничных выходных. Давайте все деньги, которые мы предполагаем потратить на застолье, потратим на что-то полезное: отправим своих родителей в санаторий, сами поедем на лыжах кататься всю неделю, на коньках с детьми, будем лепить снеговиков и заниматься чем-то полезным, дарить друг другу выращенные на своих огородах и находящиеся в погребах овощи, фрукты, консервации», — посоветовал он.

Парламентарий подчеркнул, что он «против сухого закона», однако употребление алкоголя необходимо минимизировать «путем пропаганды».

17 декабря Свинцов анонсировал законопроект, предусматривающий штрафы для физлиц в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 до 50 тысяч рублей и для юридических — 100 тысяч рублей за подарки в виде алкогольной продукции. По мнению депутата, необходимо вводить «жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя», поскольку «неприемлемо» дарить близким наносящие вред здоровью продукты.

Ранее в Госдуме поддержали идею запретить скидки на алкоголь.