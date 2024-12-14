«С глаз долой — из сердца вон»: в Госдуме оценили идею запретить скидки на алкоголь

Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал правильным возможный запрет скидок на алкоголь. По его словам, такая мера будет эффективна в борьбе с употреблением алкоголя в России.

«Считаю, что мысль правильная в целом, что этот вопрос поднимают и убирают лазейки с точки зрения маркетинга. Это обязательно надо делать. Я имею в виду вопрос, связанный с выкладками и другими маркетинговыми трюками, которые есть в распространении алкогольной продукции. Я поддерживаю такого рода решение. Это будет эффективно, лучше, чем есть на сегодняшний день. Есть хорошая народная мудрость: «с глаз долой — из сердца вон», — сказал он.

При этом президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что никаких запретов и ограничений сейчас нет. По его словам, до апреля 2025 года правительству необходимо понять, что такое «скидки».

«Если честно, я вообще не понимаю, что такое скидки. Я продаю продукцию — я назначаю цену, какую хочу. Никаких запретов, ограничений нет. Что значит скидки? Я думаю, что для тех людей, которые поставили это в проработку, тоже пока не очень понятно. Там стоит срок — апрель 2025 года. Думаю, в этот срок как раз правительство постарается понять, что такое скидки, каким образом организована торговля и потом, соответственно, будет принимать решение. Пока это просто такая декларация. Ввести рекомендованную цену — это я понимаю. А вот что такое запретить скидки? У нас есть закон о торговле, там написано, что максимум там 5%, например, могут быть скидки на маркетинг. Скорее всего, как раз время [до апреля 2025 года] определено, чтобы понять эту материю и насколько такое можно реализовать», — пояснил он.

14 декабря стало известно, что российское правительство поручило подготовить предложения об их возможном запрете. Срок реализации поручения — до 15 апреля 2025 года. Среди ответственных исполнителей Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз России.

Ранее стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь.