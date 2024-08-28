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Нейрохирург позволил своей 13-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента

В Австрии хирург позволил своей дочери просверлить отверстие в черепе пациента

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Shutterstock

Австрийский хирург позволил своей 13-летней дочери принять участие в экстренной операции, пишет LADbible.

Как сообщается, инцидент произошел зимой в университетской больнице Граца, одной из крупнейших в стране. 13 января 33-летний пациент был доставлен туда санавиацией после того, как получил серьезные травмы головы на лесозаготовках. В тот день нейрохирург, проводивший ему экстренную операцию, позволил своей дочери-подростку не только побыть в операционной, но и проделать отверстие в черепе пострадавшего.

Несмотря на то, что операция была проведена в январе, о предполагаемом участии подростка в ней стало известно только 26 апреля. После прокурорской проверки хирург был уволен из больницы, а в его отношении было начато расследование. При этом сам пациент узнал о случившемся только в июле из СМИ. Известно, что после хирургического вмешательства мужчина еще 11 дней находился в реанимации и до сих пор не может работать.

Адвокат пациента говорит, что на операционном столе с ним обращались как с «подопытным кроликом». Он подал иск о возмещении ущерба, сумма которого неизвестна.

Ранее хирург лишился работы после свадебной фотосессии в операционной.

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