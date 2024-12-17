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Россиянин предложил пенсионеру оставить его карту «на сохранение» и спустил все на игры

Самарский пенсионер отдал другу 1 млн рублей «на сохранение» и тот проиграл его

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Самарской области правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении крупной суммы у своего 82-летнего знакомого. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию с заявлением о хищении средств обратился пенсионер из Большечерниговского района. Мужчина признался, что молодой знакомый убедил его положить на карту сбережения в размере 1 млн рублей, чтобы в последствии получить с них прибыль. Злоумышленник сам отвез пожилого мужчину в банк, где присутствовал при открытии вклада, а после этого забрал карту себе «на сохранение».

Через некоторое время пенсионер обратился в банк для уточнения прибыли и узнал, что денег на его счету нет. Согласно выписке по расчетному счету, средства с карты пенсионера снимал его знакомый.

Мошенника разыскали и задержали. Он признался, что решил украсть сбережения приятеля, чтобы играть в азартные игры. Мужчина раскаялся и пообещал вернуть похищенное.

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