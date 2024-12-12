Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигурист рассказал, как научиться кататься на коньках

Фигурист Траньков: научиться кататься на коньках можно в любом возрасте

close
Depositphotos

Катание на коньках поможет улучшить здоровье и физическую форму, а также поднимет настроение, научиться этому можно в любом возрасте. Об этом Pravda.Ru рассказал тренер по фигурному катанию, фигурист Максим Траньков.

«Учиться кататься лучше с инструктором, потому что это травматичный вид спорта. Можно потерять баланс, упасть довольно серьезно. Падать, кстати, нужно на бок. Первые шаги стоит делать с защитой: налокотниками, наколенниками», — сказал фигурист.

Детей он советует отдавать на фигурное катание в три-четыре года. При этом научиться кататься на коньках можно и после 40 лет, уточнил эксперт. При выборе коньков Траньков порекомендовал исходить из целей. Так, если человек планирует лишь иногда ходить на каток, можно купить обычные, непрофессиональные коньки.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, чемпионка мира 2021 года, двукратная чемпионка Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова до этого говорила, что с каждым годом в Москве появляется все больше катков. Она отметила, что зиму нельзя считать поводом для отказа от занятий спортом.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал новый сезон спортивных занятий проекта «Зима в Москве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами