Фигурист рассказал, как научиться кататься на коньках

Катание на коньках поможет улучшить здоровье и физическую форму, а также поднимет настроение, научиться этому можно в любом возрасте. Об этом Pravda.Ru рассказал тренер по фигурному катанию, фигурист Максим Траньков.

«Учиться кататься лучше с инструктором, потому что это травматичный вид спорта. Можно потерять баланс, упасть довольно серьезно. Падать, кстати, нужно на бок. Первые шаги стоит делать с защитой: налокотниками, наколенниками», — сказал фигурист.

Детей он советует отдавать на фигурное катание в три-четыре года. При этом научиться кататься на коньках можно и после 40 лет, уточнил эксперт. При выборе коньков Траньков порекомендовал исходить из целей. Так, если человек планирует лишь иногда ходить на каток, можно купить обычные, непрофессиональные коньки.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, чемпионка мира 2021 года, двукратная чемпионка Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова до этого говорила, что с каждым годом в Москве появляется все больше катков. Она отметила, что зиму нельзя считать поводом для отказа от занятий спортом.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал новый сезон спортивных занятий проекта «Зима в Москве».