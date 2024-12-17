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Диетолог рассказала о пользе майонеза для здоровья

Диетолог Соломатина: майонез может принести пользу для здоровья

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Майонез может принести пользу для здоровья организма, если сделать его правильно без добавления вредных добавок. Об этом Life рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в соусе с добавлением оливкового масла содержится большое количество омега-9 жирных кислот, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, масла подсолнечника — витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами. Яйца в составе майонеза содержат витамины A, E, D и белок, добавила эксперт.

«Но если майонез не очень хорошего качества, то компоненты, которые там содержатся, могут быть вредны. Трансжиры, например, часто обнаруживаются в некачественном майонезе. Витамин Е будет бороться с повреждением клеточных мембран, но сам будет расходоваться. В подсолнечном масле много омега-6 жирных кислот. Если ее не компенсировать омегой-3, омега-6 будет вызывать воспаление и развитие атеросклероза», — добавила Соломатина.

К. м. н., врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДПРФ Татьяна Топчий до этого рассказала «Газете.Ru», что новогодние салаты лучше приготовить из свежих овощей с заправкой растительным маслом. При этом майонез она советовала исключить, потому что это довольно тяжелый для печени и пищеварения продукт.

Ранее врач подтвердила пользу пельменей для здоровья, но назвала важное условие.

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