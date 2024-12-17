Россиянин, задолжавший дочерям 2 млн рублей, спрятался от приставов в обшивке потолка

В Калининградской области мужчина спрятался от приставов за обшивкой потолка, сообщили в УФССП по региону.

Житель Гурьевска годами уклонялся от обязанностей по содержанию детей и задолжал дочерям, одна из которых уже достигла совершеннолетия, почти 2 млн рублей. Тем не менее приставы установили, что должник владеет имуществом, на которое можно обратить взыскание. Это не побудило мужчину погасить задолженность, вместо этого он оборудовал территорию своего дома камерами видеонаблюдения и огородил колючей проволокой, опасаясь внезапного визита приставов. Однако сотрудники ФССП твердо решили привлечь должника к ответственности и стали наблюдать за его домом.

«Через окно было видно, что внутри, кроме должника, находится женщина. Именно она и открыла дверь, после того как судебные приставы постучали и предъявили постановление о принудительном приводе. Дама заявила, что должник отсутствует. Однако приставы внимательно осмотрели помещение и по ряду признаков поняли, что должник находится за обшивкой потолка», — говорится в сообщении.

Когда хозяин понял, что его местоположение раскрыто, он самостоятельно проломил потолок и через образовавшееся отверстие спустился в комнату. В итоге его доставили в отделение, где составили административный протокол за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. В случае рецидива неплательщику алиментов грозит уголовное наказание.

Ранее житель Омской области залез в шкаф, чтобы спрятаться от приставов, но его выдала бабушка.