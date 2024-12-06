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Россиянин залез в шкаф, чтобы спрятаться от приставов, но его выдала бабушка

В Омской области безработный прятался от приставов в строительном мусоре и шкафу

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Михаил Мордасов/РИА Новости

В Омской области мужчина залез в шкаф, чтобы спрятаться от судебных приставов, но его выдала бабушка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Сообщается, что 39-летний житель поселка Новоомский долгое время уклонялся от уплаты алиментов на двух дочерей, нигде не работал и скрывался от приставов. Однажды они пришли к нему домой и встретили на пороге мать должника, которая заявила, что не знает, где находится ее взрослый отпрыск. Однако один из сотрудников службы заметил на придомовой территории груду строительного мусора, в этот момент пенопласт зашевелился, так выяснилось, что мужчина прячется именно там.

Когда омича вновь потребовалось привлечь к административной ответственности за неисполнение решения суда, приставы отправились по месту жительства должника и на этот раз заговорили с его 90-летней бабушкой. В тот момент пенсионерка набирала во дворе уголь для растопки печи и сообщила, что ее внук находится в доме. Тогда один из приставов остался, чтобы помочь ей по хозяйству, а второй прошел внутрь, заметил в стоящей на полу пепельнице тлеющую сигарету и решил проверить платяной шкаф, открыв который, увидел ноги правонарушителя.

Безработного мужчину вновь задержали и признали виновным в неуплате средств на содержание детей, в качестве наказания суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее живущий на две семьи мужчина попытался слиться со стеной, когда к нему пришли приставы.

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