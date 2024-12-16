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Москвичам спрогнозировали 20-градусные морозы, метели и ледяной дождь

Синоптик Ильин: на этой неделе Москву ждут 20-градусные морозы и ледяной дождь

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Reuters

На этой неделе жителей Москвы ожидает изменчивая погода с перепадами температур. Со среды придет сильное похолодание, температура воздуха опустится до -20 градусов, а после может пойти ледяной дождь, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня в столице будет ветрено, ожидаются метель и гололедица. При этом погода в начале недели остается относительно теплой. Так, завтра ожидается от 0 до -2 градусов, будет без перерыва идти снег. В среду температура воздуха составит -5…-7 градусов, а в ночь на четверг очень сильно похолодает, предупредил метеоролог.

«Температура будет опускаться до -15...-20 градусов, — рассказал Ильин. — Затем температура начнет расти, в четверг после полудня потеплеет до -10 градусов, вечером начнется снег».

В пятницу температура перевалит на плюс – ожидается +1…3 градуса. Это приведет к сильному обледенению, а так как прогнозируются осадки, то может пойти ледяной дождь, рассказал синоптик. В последний рабочий день на этой неделе выпадет до 5 мм осадков. В субботу снова начнет холодать, и в ночь на воскресенье температура воздуха дойдет уже до -5…-7 градусов, заключил Ильин.

Напомним, сегодня МЧС по городу Москве предупредило жителей, что в столице до вечера ожидается снег, метель, в отдельных районах гололед и усиление ветра до 17 м/с. Водителям советуют снизить скорость и избегать резких маневров, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее москвичам посоветовали носить с собой лекарства из-за резких перепадов погоды.

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