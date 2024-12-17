Немецкая семья спустя 85 лет лишится дома, который ранее принадлежал жертвам нацистов

Немецкая семья вынуждена покинуть дом, ранее принадлежавший жертвам нацистов, спустя десятилетия жизни в нем, сообщает Bild.

Томас Лиске и его 85-летняя мать Габриэле Лиске живут в доме, который был куплен ее отцом в 1939 году у агента по продаже недвижимости. Ранее жилплощадь принадлежала Хелене Линденбаум и Алисе Донат, двум еврейским женщинам, которых вынудили продать дом нацисты. В 1943-1944 годах Донат и Линденбаум отправили в Освенцим, где их следы оборвались.

В 2015 году семья Лиске получила письмо из Федерального ведомства по нерешенным имущественным вопросам. В нем говорилось, что дом, купленный отцом Габриэле, необходимо передать во владение Еврейской конференции по претензиям (JCC), которая является официальным правопреемником жертв нацизма, не имеющих родственников.

Выяснилось, что JCC подавала заявки на передачу имущества еще в 1992 и 1998 годах. Однако собственники дома в Вандлице ничего не знали об этом.

«Тогда мы могли бы, по крайней мере, выкупить его по рыночной стоимости на тот момент. Это было бы около 400 тыс. дойчмарок (200 тыс. евро). Сейчас это 1,5 миллиона евро. Мы не можем этого сделать», — говорит Томас Лиске, 61-летний сын хозяйки дома.

Для его матери постановление суда стало сильным ударом. Адвокат семьи собирается обжаловать его в Федеральном конституционном суде в Карлсруэ.

Ранее в Берлине женщине вручили часы, украденные у ее деда в концлагере 80 лет назад.