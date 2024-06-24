В Берлине женщине вручили часы, украденные у ее деда в концлагере 80 лет назад

Внучка узника получила от немецких властей часы, которые 80 лет назад были украдены нацистами у ее деда в концлагере. Об этом пишет Bild.

Ангелику Контогеоргиу пригласили в посольство Греции в Берлине, чтобы вручить ей часы ее деда, Василиоса Контогеоргиу. Он попал в концентрационный лагерь Нойенгамме в мае 1944 года. Немцы арестовали мужчину в его родном греческом городе Волос и переправили на территорию Германии как борца сопротивления.

Грек занимался принудительным трудом в концлагере Зальцгиттер-Ватенштедт, там он перенес пневмонию и к моменту освобождения весил 38 килограммов. Василиос Контогеоргиу пережил нацистский террор и вернулся в Грецию, где создал семью. Его не стало в 1997 году. Единственная внучка мужчины Ангелика назвала деда жизнерадостным человеком.

«Он никогда не испытывал ненависти, несмотря на ужасный опыт общения с нацистами в молодости. Мой дедушка многому меня научил», — говорит женщина.

Все эти годы круглые карманные часы, которые эсэсовцы забрали у узника, хранились в Международной службе розыска Красного Креста в Бад-Арользене. Они были вложены в коричневый конверт с номером заключенного 32820.

«Наша семья ничего не знала об этих часах. Для меня очень трогательно держать в руках эту личную вещь моего деда спустя столько лет», — призналась Ангелика.

Ранее российскую узницу концлагеря в соцзащите попросили найти свидетелей ее нахождения в плену.