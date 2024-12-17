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В ОП РФ постарались сформировать образ будущего России

Сергей Кириенко: построение образа будущего России – огромная задача

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Общественная палата Российской Федерации

Построение образа будущего России является огромной задачей, которая должна решаться совместными усилиями всех неравнодушных жителей страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках форума «Идеология русской мечты», который прошел в Общественной палате России.

По его словам, Россия должна развивать собственное суверенное мировоззрение, основанное на истории и традициях народа.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сравнил образ будущего России с автомобилем, который стремительно движется вперед.

«За рулем — человек, которому мы доверяем, который является нашим национальным лидером. Но лобовое стекло в грязи. Формируемый образ будущего – это попытка очистить окно, чтобы выстроить безопасный путь», — сказал он.

Как отметил руководитель движения «Русская мечта» Олег Розанов, в проекте построения русской мечты нет места национализму.

«В нашем проекте есть место каждому: и русскому, и буряту, и буддисту, и мусульманину. Мы никого не разделяем. Русский — это тот, кто мечтает и действует ради великой России», — сказал он.

В обсуждении также приняли участие различные эксперты, среди которых заместитель председателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, председатель движения «Русская мечта» Александр Проханов, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин и другие.

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