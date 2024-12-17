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На московский ЦУМ подали в суд за продажу бракованных сапог Valentino

Москвичка судится с ЦУМом из-за бракованных ботфортов Valentino Garavani

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы рассматривает иск одной из жительниц российской столицы о взыскании 258 тыс. рублей с ЦУМа за продажу, предположительно, бракованных ботфортов Valentino Garavani. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По информации агентства, женщина купила обувь год назад. Ботфорты обошлись ей в 48 тыс. рублей, но пользоваться ими в течение долгого периода времени жительница Москвы не смогла.

«Спустя 10 выходов в свет покупательница обнаружила, что у сапог стала отклеиваться подошва. Кроме того, она заметила, что подкладка отходит от голенища, а из швов внутри торчат нитки и мешают застегивать молнию», — говорится в публикации.

Также женщина обратила внимание, что молнии на правом и левом сапогах расположены несимметрично друг другу.

Как выяснили журналисты, на ботфорты была дана гарантия на два года. Но, несмотря на это, в ЦУМе отказались вернуть деньги за бракованную обувь или заменить некачественную пару на новую.

После этого жительница Москвы обратилась в столичное управление Роспотребнадзора, которое рассмотрело заявление гражданки и от ее имени направило иск в суд. Федеральная служба потребовала взыскать с магазина не только стоимость ботфортов, но и штраф, неустойку и компенсацию нанесенного покупательнице морального вреда.

В ходе судебного заседания представители ЦУМа настаивали, что сапоги получили повреждения в результате эксплуатации. Инстанция решила назначить товароведческую экспертизу, чтобы установить точную причину появления дефектов.

«Расходы по оплате экспертизы суд возложил на ЦУМ», — уточняется в статье.

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