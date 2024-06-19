Россиянин трижды получил дырявый диван при покупке на маркетплейсе, но не сдался

Житель Екатеринбурга Александр Шипулин рассказал ЕАН, что трижды заказывал на маркетплейсе диван, но всякий раз ему привозили бракованный товар. Тем не менее мужчина проявил настойчивость и заказал мебель в четвертый раз.

Как рассказал покупатель, первый раз он заказал диван 8 мая. Когда товар привезли, он оказался с пробитым днищем. Оформив возврат, Шипулин оплатил мебель повторно, но на этот раз диван оказался с поврежденным углом. В третий раз мужчина снова обнаружил пробитое дно.

Маркетплейс принес свои извинения, признав, что сервис не на том уровне, которого от него ожидают. При этом екатеринбуржец не отчаивается и собирается сделать заказ в четвертый раз.

«Диван нужен, поэтому буду заказывать в четвертый раз. К тому же сейчас уже просто интересно, придет ли он хоть теперь целый или нет», — рассказал Шипулин.

Согласно результатам исследования, проведенного Институтом развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), количество жалоб на действия маркетплейсов растет в геометрической прогрессии, превышая темпы роста самого рынка e-commerce. Главной проблемой аналитики называют отсутствие четкого регулирования.

В настоящее время маркетплейсы практически освобождены от ответственности за нарушения, которая возлагается на продавцов товаров, подчеркивают в ИРПЭ. Это претензии в части ненадлежащего качества товара, недостоверности информации о нем, нарушений интеллектуальных прав. В подобных конфликтах электронные площадки признаются агентами и информационными посредниками.

Еще одна массовая проблема — регулярно меняющиеся в одностороннем порядке условия соглашений между маркетплейсами и продавцами: последние лишь вынуждены пытаться оспорить их в суде.

Ранее стало известно, что жители столичного региона стали чаще посещать торговые центры.