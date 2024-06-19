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Россиянин трижды получил дырявый диван при покупке на маркетплейсе, но не сдался

В Екатеринбурге маркетплейс трижды привез покупателю дырявый диван

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unsplash.com

Житель Екатеринбурга Александр Шипулин рассказал ЕАН, что трижды заказывал на маркетплейсе диван, но всякий раз ему привозили бракованный товар. Тем не менее мужчина проявил настойчивость и заказал мебель в четвертый раз.

Как рассказал покупатель, первый раз он заказал диван 8 мая. Когда товар привезли, он оказался с пробитым днищем. Оформив возврат, Шипулин оплатил мебель повторно, но на этот раз диван оказался с поврежденным углом. В третий раз мужчина снова обнаружил пробитое дно.

Маркетплейс принес свои извинения, признав, что сервис не на том уровне, которого от него ожидают. При этом екатеринбуржец не отчаивается и собирается сделать заказ в четвертый раз.

«Диван нужен, поэтому буду заказывать в четвертый раз. К тому же сейчас уже просто интересно, придет ли он хоть теперь целый или нет», — рассказал Шипулин.

Согласно результатам исследования, проведенного Институтом развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), количество жалоб на действия маркетплейсов растет в геометрической прогрессии, превышая темпы роста самого рынка e-commerce. Главной проблемой аналитики называют отсутствие четкого регулирования.

В настоящее время маркетплейсы практически освобождены от ответственности за нарушения, которая возлагается на продавцов товаров, подчеркивают в ИРПЭ. Это претензии в части ненадлежащего качества товара, недостоверности информации о нем, нарушений интеллектуальных прав. В подобных конфликтах электронные площадки признаются агентами и информационными посредниками.

Еще одна массовая проблема — регулярно меняющиеся в одностороннем порядке условия соглашений между маркетплейсами и продавцами: последние лишь вынуждены пытаться оспорить их в суде.

Ранее стало известно, что жители столичного региона стали чаще посещать торговые центры.

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