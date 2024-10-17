Названы самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров

Профессия стикеровщика — работника склада — стала наиболее высокооплачиваемой для соискателей пенсионного возраста. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Авито Работа».

Среднее зарплатное предложение для специалиста на этой позиции — 125 тысяч рублей в месяц, отметили аналитики. Они подчеркнули, что предлагаемая зарплата для стикеровщика выросла на 66% за год.

Также пенсионерам предлагают профессию риелтора со средней зарплатой 124 тысячи рублей в месяц. Третье место занимает профессия упаковщика, на этой позиции пенсионеры могут за месяц заработать 115 тысяч рублей, добавили эксперты.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко отмечал, что российских пенсионеров все чаще хотят брать на работу. По его словам, раньше работодатели не всегда были готовы рассматривать соискателей старшего возраста, но сейчас тенденция сходит на нет. Семеренко пояснил, что пенсионеры обладают рядом уникальных компетенций и определенной экспертизой, мотивированы и готовы к работе. Все чаще такие кандидаты предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля.

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