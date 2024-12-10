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Авиакомпании ЕС пожаловались на невозможность конкурировать с Китаем

Politico: авиакомпании ЕС проигрывают конкуренцию китайским перевозчикам

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Илья Питалев/РИА Новости

Авиакомпании из Евросоюза вынуждены тратить больше времени и средств на свою деятельность из-за закрытия Россией воздушного пространства. Как пишет газета Politico, китайские авиаперевозчики аналогичных проблем не испытывают и получают конкурентные преимущества.

«Перевозчики вынуждены выбирать более длинные маршруты, чтобы избежать России, и нести расходы, связанные с сжиганием большего количества топлива и оплатой сверхурочных пилотам и бортпроводникам», — говорится в статье.

Отмечается, что многие крупные европейские авиакомпании, такие как Lufthansa, British Airways, были вынуждены закрыть некоторые маршруты в Азию. В то же время китайские и другие перевозчики Азии, напротив — увеличивают число прямых рейсов из азиатских регионов в европейские города.

В октябре Еврокомиссия обещала провести расследование по этому вопросу, однако представители авиаотрасли сомневаются, что Брюссель окажет серьезную поддержку перевозчикам.

До этого стало известно, что Евросоюз может впервые включить компании КНР в черный список по санкциям против РФ. Предполагается, что эта мера может быть предпринята в рамках 15-го пакета санкций, обсуждение которого началось 27 ноября.

Ранее сообщалось, что Китай перестал экспортировать в США и Европу детали для беспилотников.

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