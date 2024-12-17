Девушка избежала изнасилования, укусив мужчину за палец до крови

В Таиланде девушка избежала изнасилования, укусив подозреваемого за палец, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 16 декабря в доме 19-летней потерпевшей в провинции Накхонратчасима. Около двух часов ночи 29-летний сосед девушки проник к ней в спальню, сняв ставню с окна. Хозяйка комнаты спала, и Тхаватчай, не опасаясь сопротивления, раздел ее и уже собирался напасть, когда жертва проснулась.

Девушка стала звать на помощь, но затем решила применить хитрость. Она согласилась вступить со злоумышленником в интимную связь, попросила его принять душ и надеть презерватив, и тот отправился выполнять ее указания. В это время пострадавшая выбежала из комнаты и сообщила о происходящем соседям, но Тхаватчай догнал ее и затащил обратно в спальню.

Мужчина закрыл жертве рот и принялся душить, но она прокусила его безымянный палец, в результате чего он лишился ногтя. К этому моменту на место происшествия прибыли полицейские и задержали подозреваемого. На допросе он признался, что жил с потерпевшей в одной общине и был влюблен в нее, а перед совершением преступления употребил метамфетамин. Кроме того, он заявил, что хочет извиниться перед девушкой и больше никогда не будет совершать сексуальных нападений.

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