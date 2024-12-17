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Швейцария приняла меры по недопущению поставок оружия на Украину

Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы его не передали Украине

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U.S. Air Force/Global Look Press

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) принял решение усилить контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов для частных клиентов, чтобы исключить возможность поставок на Украину. Эта информация была размещена в заявлении на официальном сайте парламента Швейцарии.

В ответе Федерального совета на запрос парламентария Приски Зайлер Граф сообщается, что SECO принял меры в результате проведенного расследования. Теперь для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия и боеприпасов требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик.

Несколько лет назад Швейцария уже ввела эмбарго на реэкспорт оружия на Украину, что связано с ее нейтральным статусом. Однако в ноябре 2023 года стало известно о нарушении этого запрета частной польской компанией UMO SP, которая отправила Киеву сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок.

В начале декабря Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) принял решение, согласно которому право на получение защитного статуса S для граждан Украины теперь могут претендовать только жители территорий, которые не контролируются Киевом или находятся в зоне боевых действий.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о будущем Украины.

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