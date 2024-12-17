«Аэрофлот» начал продавать субсидируемые билеты

«Аэрофлот» начал продажу субсидированных авиабилетов на следующий год. Как указано на сайте компании, география предлагаемых направлений теперь охватывает 23 маршрута, что является нововведением.

В обновленную программу включены дальневосточные рейсы. С льготными билетами можно будет вылететь в Москву из таких городов, как Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск и Улан-Удэ. Также будут доступны субсидируемые билеты на рейсы из Красноярска в Благовещенск и Хабаровск, причем льготные условия будут распространяться и на обратные поездки.

Кроме этого, субсидированные билеты действуют и на перелеты внутри Дальнего Востока и Сибири. В их числе рейсы из Магадана в Хабаровск и обратно, а также маршруты из Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска. Также предусмотрены льготные тарифы на перелеты во Владивосток с возвратом из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

До этого сообщалось, что участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут оформлять за мили билеты на рейсы лоукостера «Победа» под кодом DP.

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