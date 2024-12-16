За мили «Аэрофлота» с 16 декабря можно купить билеты на рейсы «Победы»

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут оформлять за мили билеты на рейсы лоукостера «Победа» под кодом DP с 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».

Пассажиры смогут выбрать два типа премиальных билетов: классический (Classic Award) и расширенный (Advanced Award). Они отличаются условиями обмена, возврата билетов и выбора мест.

Оформить премиальный билет на рейсы «Победы» можно через поиск рейсов на сайте «Аэрофлота», выбрав опцию «За мили». Также для покупки билета за мили можно позвонить в колл-центр «Аэрофлота» или приехать в офис продаж авиакомпании.

Участники «Платинового уровня» программы лояльности могут получить услугу через консьерж-сервис.

В «Аэрофлоте» ожидают, что оформление премиальных билетов на рейсы «Победы» станет одной из самых востребованных привилегий программы лояльности.

Напомним, год назад авиакомпания «Победа» присоединилась к программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Тогда на перелеты рейсами лоукостера стали начислять мили «Аэрофлота».