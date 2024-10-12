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Нацбанк Украины ужесточает контроль над платежами людей и бизнеса

Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами в стране

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Reuters

Нацбанк Украины (НБУ) решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса внутри страны. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на распоряжение регулятора.

В документе Нацбанк отметил, что занимающиеся платежами небанковские финучреждения (страховые компании, ломбарды и проч.) не проводят «надлежащую проверку клиентов».

При этом регулятор хочет, чтобы небанковские организации осуществляли контроль своих партнеров и клиентов, включающий:

  • детальное анкетирование о размере доходов, источнике средств, сути деятельности с подтверждением этих данных документами,

  • мониторинг платежных операций и проверку их природы/размера/направления,

  • блокировку денежных транзакций в случае их отклонения от изначально заявленных параметров перевода.

«По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок НБУ мог сказать, что «мы же вас предупреждали». Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим, и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов», — прокомментировали ситуацию в одном из финучреждений.

«Страна.ua» отмечает, что регулятор дал финучреждениям время на выполнение требований, в случае же отказа организациям могут грозить многомиллионные штрафы и отзыв лицензии.

Ранее Евросоюз начал блокировать переводы украинских компаний.

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