Подразделения Вооруженных сил Украины создали в домах мирных жителей Суджи и Суджанского района Курской области пыточные камеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы от КПРФ Николая Иванова.

«В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в которых током пытают наших военнопленных», — заявил Иванов.

Также он заявил, что, по наблюдению экспертов, на Западе упала цена на донорские органы, «так как предложение превысило спрос».

До этого депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов заявил, что в Суджанском районе ВСУ развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан.

Депутат отметил, что под украинской оккупацией находятся сотни российских граждан, судьба которых на данный момент неизвестна. 24 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся с Украины жителей Курской области. По ее словам, с людьми работают врачи и психологи.

Ранее власти пообещали жилье и работу освобожденным от Украины курянам.