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Первый после перерыва пассажирский поезд отправился в КНДР из России

Первый после перерыва поезд с российскими туристами отправился в Северную Корею

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ФТС России

Первый поезд с российскими туристами после четырехлетнего перерыва отправился в Северную Корею через пункт пропуска Хасан Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

«После четырехлетнего перерыва уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею», — говорится в сообщении.

В ФТС отметили, что сообщение было приостановлено из-за пандемии COVID-19 по инициативе Пхеньяна.

На утро 6 июня в КНДР проследовал 41 российский турист, добавили в службе.

В мае глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Северной Кореи, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов заявил на совещании президенту Владимиру Путину, что Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР.

До этого сообщалось, что российские туристы смогут посетить пляжи Северной Кореи.

Ранее эксперт назвал главное правило безопасной поездки в Северную Корею в 2024 году.

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