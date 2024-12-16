Нейробиологи объяснили, почему мозг «гниет» от быстрого контента в соцсетях

Человек может лишиться определенных навыков из-за постоянного просмотра контента в соцсетях. Об этом сообщает Fox News.

Эксперты издания полагают, что постоянное пролистывание материалов в интернете заставляет мозги людей «гнить». Как рассказала нейробиолог Кайра Бобинет, в мозге человека есть хабенула – часть, которая отвечает, в том числе, за мотивацию и принятие решений.

Когда человеку нужно сделать что-то важное, хабенула может активироваться, «выключить» мотивацию, и вместо того, чтобы разбираться с проблемами, пользователь будет длительное время пролистывать материалы в соцсетях.

«Всякий раз, когда вы чего-то избегаете, вы знаете, что эта область мозга активирована», – поделилась специалист.

Если человек попытается оторваться от телефона, хабенула делает процесс болезненным, поэтому пользователю не хочется прерываться, и у него формируется зависимость от соцсетей. Из-за такого избегания у человека может исчезнуть мотивация.

По словам доктора Дона Гранта, пользователи, в том числе и дети, нередко проводят в соцсетях восемь часов в день, но в беседе со специалистом не могут вспомнить, о чем были просмотренные ролики. Таким образом, из-за быстрого контента у людей наблюдаются проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Чтобы этого избежать, Грант предлагает больше общаться с близкими, гулять на улице и уделять развлекательному контенту только 20% времени, проведенного в интернете.

Термин «гниение мозга» стал словом 2024 года. Популярность слова связывают с тем, что из-за «примитивного» онлайн-контента люди стали чувствовать себя хуже.

Ранее россиянам дали советы, как защитить ребенка от кибербуллинга.