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В ЛНР суд огласил приговор гражданину Украины по делу о шпионаже

Генпрокуратура: суд в ЛНР признал украинца виновным по делу о шпионаже

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) признал виновным гражданина Украины Данила Фисуна по делу о шпионаже. Об этом сообщили на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

«Суд установил, что с апреля по май 2023 года Фисун добровольно осуществлял сбор сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о российских военных в одном из мессенджеров. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

До этого Херсонский областной суд вынес приговор 37-летнему гражданину Украины, осудив его на 11 лет лишения свободы за шпионскую деятельность. По данным следствия, он занимался сбором информации о перемещениях военной техники. Полученные данные он передавал через интернет-мессенджер представителю Службы безопасности Украины. Задержание подозреваемого провели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее сообщалось, что в России расширят понятие госизмены.

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