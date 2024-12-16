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Девятилетняя калининградка лишила мать сбережений, пытаясь купить онлайн-валюту

В Калининграде девочка лишила мать сбережений, пытаясь купить онлайн-валюту

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Shutterstock

В Калининграде девятилетняя девочка перевела сбережения матери мошенникам, пытаясь купить игровую онлайн-валюту. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, юная поклонница одной из онлайн-игр получила в мессенджере сообщение от неизвестного, который предложил ей купить виртуальную валюту. Ребенок поверил аферисту и последовал его инструкциям.

Так девочка приобрела на маркетплейсе сертификат за 100 тысяч рублей, используя банковскую карту своей матери. После этого она сообщила мошеннику данные сертификата.

Позже женщина обнаружила списание со своей карты, которого она не совершала, и обратилась за помощью в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ведомстве напомнили, что покупать игровые ресурсы за реальные деньги стоит лишь используя виртуальную карту с ограниченным лимитом трат.

Ранее туляк купил билеты в кино за 110 тысяч рублей, послушав совета новой знакомой.

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