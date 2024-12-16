Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 146 млн рублей

В Москве телефонные мошенники запугали пожилую женщину финансированием ВСУ и выманили у нее все накопления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 83-летняя москвичка, которая сообщила, что лишилась всех накоплений после общения с неизвестными. Мошенники под видом сотрудников ФСБ убедили женщину в том, что кто-то пытается перевести средства с ее банковских счетов на финансирование ВСУ.

Запугав пенсионерку, ей предложили «сотрудничать со следствием». Выполняя указания аферистов, с 3 по 10 декабря москвичка снимала деньги со своих вкладов и передавала их курьерам по кодовому слову. После очередной передачи денег потерпевшая уехала на дачу в Московской области и только там поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил 146 миллионов рублей.

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Ранее пенсионер из Москвы лишился более 24 млн рублей после звонка «бывшего коллеги».