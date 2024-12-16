Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин изнасиловал двух девочек в Саратовской области

В Саратовской области мужчину заподозрили в изнасиловании двух девочек

close
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Саратовской области местного жителя заподозрили в педофилии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Аткарского городского суда сообщает «СарИнформ».

По информации издания, следствие придерживается мнения, что житель города Аткарска у себя дома совершил изнасилование двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. Первое произошло летом 2015 года, а второе летом 2023 года.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. Суд 13 декабря арестовал фигуранта на два месяца. По данным «СарИнформ», потерпевшие девочки являются родственницами супруги подозреваемого. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Подмосковье подросток надругался над 11-летней школьницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами