Россиянин изнасиловал двух девочек в Саратовской области

В Саратовской области местного жителя заподозрили в педофилии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Аткарского городского суда сообщает «СарИнформ».

По информации издания, следствие придерживается мнения, что житель города Аткарска у себя дома совершил изнасилование двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. Первое произошло летом 2015 года, а второе летом 2023 года.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетних. Суд 13 декабря арестовал фигуранта на два месяца. По данным «СарИнформ», потерпевшие девочки являются родственницами супруги подозреваемого. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Подмосковье подросток надругался над 11-летней школьницей.