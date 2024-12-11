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В Екатеринбурге экс-полицейского приговорили к 12 годам за насилие над сыном друзей

kp.ru: в Екатеринбурге мужчина получил 12 лет колонии за растление сына друзей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Свердловской области огласили приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в растлении шестилетнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители шестилетнего мальчика, семья сообщила, что попросила друга семьи присмотреть за их сыном. Когда приятель ушел, мальчик рассказал, что знакомый родителей раздел его и трогал в интимных местах.

В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело. 50-летний екатеринбуржец не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Башкирии педофила-рецидивиста отправили в колонию на 18 лет. Мужчина на протяжении трех лет, с 2020 по 2023 год, совершил несколько преступлений против несовершеннолетних, в том числе одно, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей. Ранее фигурант уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее в Подмосковье девочка записала домогательства пожилого отчима и отправила видео матери.

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