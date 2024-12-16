Комиссия Госдумы отреагировала на слова депутата о работе «рожалки»

Комиссия Госдумы по этике отреагировала на запрос депутата Ксении Горячевой касательно высказанного ее коллегой Александром Ильтяковым мнения о том, что женщины должны рожать, пока «рожалка» работает. Об этом Горячева сообщила в своем Telegram-канале.

В официальном ответе председателя комиссии Валентины Терешковой отмечается, что депутаты не увидели в словах Ильтякова ничего негативного.

«Заявления Ильтякова не содержат оскорбительного или негативного подтекста, а представляют собой просторечные выражения, которые иногда используются в русском языке», — указала она.

Терешкова также добавила, что для подтверждения этого мнения комиссия обратилась к самому Ильтякову.

Тем не менее Горячева не согласилась с выводами комиссии и призвала россиян более активно участвовать в выборах, подчеркнув, что наличие или отсутствие таких депутатов, как Ильтяков, зависит от избирателей.

19 ноября стало известно, что на Ильтякова пожаловались в прокуратуру. Издание 66.RU сообщило, что бывший следователь Екатерину Герлах посчитала слова депутата оскорбительными и разжигающими ненависть. Прокуратура зарегистрировала обращение и начала проверку.

Герлах заявила, что публичные оскорбления женщин не способствуют повышению рождаемости, а лишь усиливают социальную напряженность. Она предложила парламентариям вместо оскорблений помогать своими доходами многодетным семьям и женщинам в сложных ситуациях.

Ранее Ильтяков заявил, что не называл женщин рожалками, и призвал их больше рожать.