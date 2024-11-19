Депутат Госдумы об аборте — а если бы в утробе убили президента России?

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков не слышал о том, что бывший следователь пожаловалась на него в прокуратуру после слов о «рожалке, которая должна работать». В разговоре с «Газетой.Ru» он сравнил обращение в прокуратуру с подрывной деятельностью, рассказал об ушатах грязи и угрозах, а также вновь обратился к россиянкам — им нужно рожать, «пока рожалка работает, и не гневать Бога».

«Я желаю этому человеку удовлетворения ее ходатайства в том, чтобы ей все было объяснено, чтобы ей свыше пришло понимание, о чем шла речь. И если она считает, что в моих словах прозвучало какое-то оскорбление — это только в силу испорченности ее мышления. Оскорбить какого- либо человека я вообще не помышляю. Вы можете меня обозвать, я на это никаким образом не отреагирую. На мои высказывания вдруг кто-то ни с того ни с сего обиделся. Видите ли какая-то женщина решила написать в прокуратуру. Я подозреваю, что это «горе от ума». И человек вполне возможно кем-либо заряжен. У нас достаточно в стране тех людей, которые занимаются провокациями, которые занимаются подрывной деятельностью, — сказал депутат.

Ильтяков сообщил, что рожалками он назвал не женщин, а детородные органы. По его мнению, не рожая, люди замахиваются на «миссию Бога на земле».

«Рожалка — это детородные функции мужчины и женщины. До тех пор, пока работает у вас рожалка, наполняйте землю, благодарите Бога. А вы берете и то, что через вас ниспослано всевышним, убиваете. Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию Бога на земле замахнулись», — заявил он.

Также Ильтяков оценил реакцию коллег по Госдуме, которые раскритиковали его за цитату о женщинах. Депутат считает, что осуждать его некорректно и недопустимо.

«Я читал комментарии своих коллег-женщин о том, что я их якобы оскорбил. Какая-то женщина из депутатов Государственной думы представила, что ее назвали «старородящая», и она этим оскорбилась. А другая сказала, что женщин назвали «рожалками». Вы неразумные люди, чего ж вы до конца не прочитали, зачем вы выдергиваете слова? Мне совершенно непонятно, зачем хайп делают на этом вопросе мои коллеги. Это некорректно. Мы все находимся под прицелом, любое действие в публичное поле попадает. И если, к примеру, завтра у моего коллеги что-то либо произойдет, и меня спросят, как я отношусь к тому, что сказал этот и тот — я отвечу очень просто. Во-первых, я не знаю до конца, о чем идет речь. Во-вторых, я не знаю, в какой системе координат находился мой коллега в данном моменте, когда его спросили. А посему взять и его предать его высказывание моему суждению некорректно и недопустимо, так нельзя. Мы ветвь власти, и мы не имеем права брать и так негативно подвергать осуждению своих коллег», — считает парламентарий.

В заключение Ильтяков заявил, что не отказывается от своих утверждений. И добавил, что чем больше женщина рожает, тем моложе будет.

«Помните, как в Библии сказано? Вас будут гнать и побивать за имя мое, претерпевший до конца спасется. Вот этим я и упиваюсь. Я говорю как раз против врага человеческого — дьявола. Убийство в утробе неродившегося — это убийство, и это работа на дьявола, против Бога. Если я в его сторону сказал правду, обличил — я должен за это получить. Ну вот я и получаю ушаты грязи, всякие глупые угрозы. Я всегда так говорю: дорогие мои девочки, пока рожалка работает, не гневите Бога — рожайте. Закончится ваш фертильный возраст и отнимется здоровье. Чем больше женщина рожает, тем моложе она будет. Сегодня все условия есть. Бог дал дитя, бог пошлет и на дитя. Не бойтесь, плодитесь и размножайтесь. Была бы у меня возможность дальше рожать детей с супругой, мы бы продолжили. К сожалению, всему приходит когда-то конец», — заключил он.

В ноябре депутат «Единой России» от Курганской области Александр Ильтяков заявил о необходимости с детства формировать у россиян основы духовности и семейные ценности, а женщин призвал раньше заводить детей.

«Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. <…> Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — сказал он.

19 ноября стало известно, что на Ильтякова пожаловались в прокуратуру. Издание 66.RU сообщило, что бывший следователь Екатерину Герлах посчитала слова депутата оскорбительными и разжигающими ненависть. Прокуратура зарегистрировала обращение и начала проверку.

Герлах заявила, что публичные оскорбления женщин не способствуют повышению рождаемости, а лишь усиливают социальную напряженность. Она предложила депутатам вместо оскорблений помогать своими доходами многодетным семьям и женщинам в сложных ситуациях.

Ранее депутат Милонов заявил, что призыв рожать, пока работает рожалка, является «не самым удачным».