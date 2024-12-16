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Женщина без лицензии удаляла пациентке зубы на кухне собственной квартиры

В США женщина вырывала пациентке зубы на кухне своей квартиры

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В США перед судом предстанет женщина, которую подозревают в проведении стоматологических манипуляций без лицензии. Об этом сообщает New York Post.

О том, что 70-летняя Глэдис Серрано принимает пациентов прямо на кухне у себя в квартире, правоохранители узнали после нескольких визитов одной из пациенток.

Женщина записалась к «врачу» для удаления одного зуба, но во время приема Серрано заявила, что на самом деле еще пять зубов гниют, поэтому их необходимо удалить. После успешных манипуляций «врач» дала пострадавшей бумажные полотенца, чтобы приложить к окровавленным местам, и посоветовала полоскать рот соленой водой.

Помимо этого, Серрано посоветовала женщине установить зубной мост, на что пациентка согласилась, но не успела получить желаемое из-за расследования. «Лечение» длилось пять месяцев, за манипуляции американка заплатила $1950 (более 202 тысяч рублей).

Полицейские задержали Серрано, в ее доме нашли кресло для пациентов, которое стояло возле раковины, инструменты для удаления зубов и другие необходимые для стоматологической практики предметы. Выяснилось, что лицензии у женщины не было.

В отношении Серрано возбудили уголовное дело, но сама она себя виновной не признала. Если суд признает ее виновной, она может лишиться свободы на четыре года.

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